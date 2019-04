- SPD: Rechtssicherheit des Mietspiegels ausgehölt

Ein Urteil des Berliner Landgerichtes heizt das brisante Thema Mieten womöglich weiter an. Mieterhöhungen sind demnach auch oberhalb der Grenze des Berliner Mietspiegels möglich. Eine Tochter des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen hatte das verlangt - und Recht bekommen. Die Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl fordert im Inforadio eine Neuregelung.

Die Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl sieht nach dem Urteil des Berliner Landgerichts die Rechtssicherheit und Verbindlichkeit des Berliner Mietspiegels in Gefahr.

"Der Mietspiegel muss die verbindliche Grundlage sein für die Definition der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und wir haben das ehrlich gesagt auch schon ziemlich lange vereinbart. [...] Ich scheitere bisher immer am Widerstand der CDU und der CSU."



Högl betonte, der Gesetzgeber müsse den entscheidenden Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuches anpassen. Dazu gehöre die Definition, auf welcher Datengrundlage ein Mietspiegel zu erstellen sei. Außerdem sei vereinbart, dass der Mietspiegel länger, nämlich drei Jahre, gelten solle. Zudem müsse der Mietspiegel einen längeren Betrachtungszeitraum haben - sie forderte einen Zeitraum von sechs Jahren. Dies sei der Beschluss des Wohngipfels, so Högl weiter.



Das Berliner Landgericht hatte einer Klage des Immobilienkonzerns "Deutsche Wohnen" stattgegeben. Das Unternehmen kann nun eine Miete oberhalb der Grenzen im Mietspiegel festsetzen. Das Gericht hatte nach Informationen des "Tagesspiegel" sein Urteil damit begründet, dass ein Sachverständiger nachvollziehbar geschildert habe, wie er zu seiner Bewertung aufgrund von Vergleichswohnungen aus seinem Datenbestand gelangt sei.