- Hooligans wollten "schnelle Eingreiftruppe" bilden

Rund 400 Polizisten waren gestern in vier Bundesländern bei einer Großrazzia im Einsatz - durchsucht haben sie mehr als 30 Objekte, vor allem im Raum Cottbus. Die Aktion richtete sich gegen ein mutmaßliches Netzwerk rechtsextremer Hooligans. Gefunden haben die Beamten unter anderem Schlagringe, Macheten und Nazi-Devotionalien mit Bezügen zur identitären Bewegung. Mehr berichtet unser landespolitischer Korrespondent Dominik Lenz.

Nach der Großrazzia gegen rechtsextreme Netzwerke besteht der Verdacht zur Bildung einer kriminellen Vereinigung. Gegen 20 mutmaßlich Rechtsextreme werde ermittelt, berichtet Inforadio-Korrespondent Dominik Lenz. In Verdacht stehen Deutsche zwischen 22 und 45 Jahren. Sie sollen eine "schnelle Eingreiftruppe" gebildet haben, um gegen Ausländer vorzugehen. In mehreren Fällen sollen Journalisten eingeschüchtert worden sein. Das Wort "Zeckenklatschen" sei in der Pressekonferenz am Donnerstag gefallen, so Lenz.



Bislang hat es keine Festnahmen gegeben. Bei der Razzia sei es zunächst einmal um Beweissicherung gegangen, berichtet Lenz. Gefunden wurde ein Sammelsurium von Dingen, die den Journalisten präsentiert wurden, unter anderen Schlagringe, Macheten und Nazi-Devotionalien mit Bezügen zur identitären Bewegung.