- Graf Lambsdorff: "Brexitverschiebung ist ein erhebliches Risiko für die EU"

Großbritannien bekommt eine Schonfrist: Die Europäische Union erlaubt der Regierung in London, spätestens am 31. Oktober geordnet auszutreten. Das sei sehr gefährlich, erklärte Alexander Graf Lambsdorff im Inforadio - er ist ehemaliger Vizepräsident des EU-Parlaments und stellvertretender Fraktionschef der FDP-Bundestagsfraktion. Graf Lambsdorff fürchtet, dass der erbitterte Streit über den Brexit von London nach Brüssel herüberschwappt.

"Einen Teil des Risikos konnten wir letzte Nacht schon sehen", sagte Graf Lambsdorff am Donnerstag im Inforadio. Es habe zum ersten Mal einen Streit in Brüssel darüber gegeben, wie mit dem Brexit umgegangen werden soll. Das habe man bisher nur aus London gekannt. "In meinen Augen importiert diese Verlängerung ohne jede Gegenleistung den Streit über den Brexit aus London nach Brüssel, auf den europäischen Kontinent, und ist daher sehr gefährlich", so der FDP-Politiker.

Er machte sowohl der britischen Premierministerin Theresa May als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schwere Vorwürfe. Zu May sagte Graf Lambsdorff: "Sie hat keinen Plan. Und insofern ist das hier eine Verschiebung für nichts und wieder nichts." Ihre einzige Möglichkeit sei nun, einen Kompromiss mit der Labourpartei zu finden, was sie aber wahrscheinlich das Amt kosten würde. Sollte ihr dann jemand wie Boris Johnson nachfolgen, würde das zu Chaos in Brüssel führen, meinte Graf Lambsdorff.

"Wir haben gerade hier eine Situation, in der insbesondere die Bundeskanzlerin eine große Gefahr für die Europäische Union heraufbeschworen hat" sagte er. "Denn wie es in London weitergeht, […] ist alles offen." Er werfe Merkel vor, dass sie die Europawahl in die Brexit-Diskussion mit hineingezogen habe. Die Menschen in Europa müssten dringend über andere Fragen diskutieren - wie die Sicherung der Außengrenzen, den digitalen Binnenmarkt oder den Klimaschutz, so der FDP-Politiker.