- Ethikratsvorsitzender: Krankenkassen sollten Pränataltest zahlen

Der Bundestag hat am Donnerstag in einer Orientierungsdebatte darüber diskutiert, ob der pränatale Gentest Kassenleistung werden soll. Die Debatte verfolgt auch der evangelische Theologen Peter Dabrock, Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Im Inforadio sprach er sich dafür aus, dass die Krankenkassen die Kosten für den vorgeburtlichen Bluttest künftig übernehmen - aus Fairnessgründen.

Seit sieben Jahren bringt ein Bluttest schnelle Gewissheit, ob ein Baby eine genetische Erkrankung hat oder nicht. Er wirft aber auch ethische Fragen auf. Was der Test leistet, erklärt Inforadio-Redakteurin Martina Schrey.

Was können vorgeburtliche Gen-Tests leisten?

"Wenn wir die Fruchtwasseruntersuchung bei Risikoschwangerschaft bezahlen, gibt es keinen Grund, dass wir den Bluttest bei derselben Indikation nicht bezahlen", so Darbrock. Für den Fall, dass der Bluttest eine Kassenleistung wird, sei aber eine umfassende psychosoziale und medizinische Beratung der Eltern sehr wichtig. "Das lenkt einfach auch den Blick dahin, dass es hierbei nicht nur um einen Test alleine geht, sondern um sehr grundsätzliche Fragen: Wie wollen wir in der Gesellschaft leben? Wie wollen wir mit Menschen umgehen, die nicht den Erwartungen entsprechen? Wie wollen wir mit Vielfalt umgehen?"

"Am Ende muss man den Konflikt einer Frau, eines Paares, auch ernstnehmen, das für sich sagt: Wir schaffen das nicht, einen Menschen mit Trisomie 21 in unserer Familie aufzunehmen", betonte der Ethikratsvorsitzende. Damit immer mehr Menschen sich dafür entschieden, ein solches Kind zu bekommen, müsse alles in der Gesellschaft gestärkt werden, um Familien ganz praktisch ein gutes Leben mit Kindern zu ermöglichen, die nicht den Erwartungen der Normalität entsprechen.