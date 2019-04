dpa Bild: dpa

Do 11.04.2019 | 07:45 | Interviews

- Brexit-Verschiebung: Das kommt jetzt auf Theresa May zu

Die EU hat Großbritannien gewährt, den Brexit bis zum 31. Oktober zu verschieben. Das beschlossen die 27 Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel in Brüssel. Die britische Premierministerin May stimmte der Verschiebung zu, strebt aber immer noch einen früheren Brexit an, nämlich noch vor der Europawahl am 22. Mai. Die Chancen darauf stehen allerdings schlecht, meint London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt.