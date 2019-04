- BUND fordert: Fliegen muss teurer werden

Fliegen muss teurer werden, fordert Arne Fellermann, Verkehrsexperte des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND). Die steuerlichen Vergünstigungen gegenüber anderen Verkehrsmitteln förderten ein Ungleichgewicht. Die Menschen sollten sich öfter überlegen: Muss ich wirklich fliegen oder kann ich auch die Bahn nehmen?

Obwohl der Anteil des Flugverkehrs am weltweiten CO2-Ausstoß nur drei bis fünf Prozent betrage, sei es wichtig, den Flugverkehr klimafreundlicher zu gestalten, denn der Flugverkehr werde in den nächsten Jahren zunehmen, so Fellermann. Er sieht Einsparpotential besonders bei der Gestaltung der Flugrouten. Um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sei auch ein Umdenken erforderlich. Die Menschen müssten sich überlegen: Muss ich wirklich fliegen oder kann ich auch mit der Bahn fahren?