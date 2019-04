- Hausdurchsuchungen rechtsextremer Hooligans

Am Mittwochmorgen hat es eine Großrazzia der Polizei gegen rechtsextreme Hooligans in Berlin und Brandenburg, in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Zentrum der Fahndung soll Cottbus in Brandenburg sein - die Stadt und ihre rechtsextreme Szene sind immer wieder Thema. rbb-Reporter Olaf Sundermeyer ist zusammen mit den Fahndern der Polizei in Cottbus gewesen.

Schlag gegen kriminelles Hooligan-Netzwerk in Cottbus



Der "Blickfang-Store" in der Cottbusser Mühlenstraße am Mittwochmorgen: Die Polizei ist mit einem Durchsuchungsbefehl angerückt, gegen 6 Uhr vollstreckt sie ihn. Der Betreiber des Geschäfts ist ein stadtbekannter Neonazi und Kampfsportler, der Laden führt szenetypische Bekleidung.



An diesem Morgen wird nicht nur dieses Geschäft duchsucht: Allein in Brandenburg sind 30 Objekte betroffen. Die Razzia geht weit über Cottbus hinaus. Auch in anderen Orten Brandenburgs, in Görlitz in Sachsen, in Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin nehmen Ermittler Ladengeschäfte und Wohnungen ins Visier. Die Aktion richtet sich gegen 20 Personen, einige davon werden konkret als Beschuldigte geführt. Sie sollen eine kriminelle Vereinigung gegründet haben, das entsprechende Verfahren läuft seit April 2018. Zentrum der Fahndungsmaßnahmen ist die südbrandenburgische Stadt Cottbus.



Aufgelöste Hooligan-Gruppe "Inferno" wirkt nach

In den vergangenen Jahren hatte die Redaktion "rbb24 Recherche" wiederholt über ein Netzwerk berichtet, das sich dort gebildet hat. Es besteht aus Rechtsextremisten, Kampfsportlern und Fußball-Hooligans und soll sich mit organisierten Kriminellen verbunden haben. Auch die Ausschreitungen in Chemnitz sind u.a. auf Aktivitäten dieses Netzwerks zurückzuführen. Die Verbindungen der Gruppe sollen auch ins Ausland reichen, vor allem nach Polen. Konkret wird den Beschuldigten der Verstoß gegen insgesamt 50 Straftatbestände vorgeworfen. Es geht dabei um Bedrohung, Körperverletzung, illegalen Waffenbesitz, Steuerhinterziehung und ähnliche Delikte.



Kern des Netzwerks könnte die Hooligan-Gruppe "Inferno Cottbus" sein. Zwar hat sich "Inferno" formal aufgelöst, um einem Verbot zuvor zu kommen. Nach Erkenntnissen von "rbb24 Recherche" dominieren frühere "Inferno"-Mitglieder aber immer noch die Fan-Szene des Fußball-Vereins Energie Cottbus. Zudem sind sie nach wie vor tief verankert in der rechtsextremistischen Szene der Stadt und der Region. Dazu gehören auch Teile des Sicherheitsgewerbes, Musiklabels und Bekleidungsläden. Aus all dem hat sich in Cottbus ein florierender Wirtschaftszweig gebildet.



Hohe Gewaltbereitschaft eines "toxischen Gebildes"

Der Brandenburger Verfassungsschutz hat schon Anfang des Jahres bestätigt, dass Cottbus ein Hotspot ist. Die Szene ist äußerst professionell und schwer zu überblicken. "Es gibt eine sehr, sehr hohe Gewaltaffinität in dieser rechtsextremistischen Szene", sagt Heiko Homburg vom Verfassungsschutz. "Auch deshalb, weil der Kampfsport, der dort so professionell betrieben wird, von sehr hoher Bedeutung ist. Die Beteiligten etablieren gerade eine gemeinsame Subkultur, die sie auch versuchen ökonomisch aufzustellen, damit man Geld daraus ziehen kann. Für uns als Verfassungsschutz ist das ein toxisches Gebilde."



Mehrere Informanten, die unerkannt bleiben wollen, berichten dem rbb von den kriminellen Machenschaften der Szene. Das Cottbusser Netzwerk sei keine lokale Geschichte, sagen sie. "Das läuft europaweit. Nach Frankreich, nach Russland. Auch in die polnische Hooligan- und Nationalisten-Szene. Und bei denen geht total viel in Richtung organisierte Kriminalität. Türsteherszene, Prostitution, Drogenhandel. Das ist schon ein erschreckendes Bild."

(Quelle: rbb24.de)

