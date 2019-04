- Sondergipfel zum Brexit: Was beschließt die EU?

Gehen sie nun endlich? Und wenn ja – wann? Das Tauziehen um den Brexit als Running Gag zu bezeichnen, wäre eine gehörige Untertreibung. Am Mittwochabend nun findet der nächste EU-Gipfel in Brüssel statt, wo über einen möglichen Aufschub verhandelt wird. Deswegen hat sich Inforadio-Moderatorin Sabine Dahl eine echte Brüsseler Institution zur Unterstützung ins Studio geholt: Rolf-Dieter Krause, lange Jahre Fernsehkorrespondent und Leiter des Brüsseler ARD-Studios.

Januar 2013

Premierminister David Cameron kündigt am 23. Januar ein Referendum über die britische Mitgliedschaft in der Europäischen Union an. Dadurch sollen die EU-Rebellen in seiner konservativen Partei ruhiggestellt und der Aufstieg der EU-feindlichen UKIP gebremst werden.

Mai 2015

Camerons Konservative gewinnen am 7. Mai 2015 bei der Unterhauswahl überraschend die absolute Mehrheit. Er kündigt Verhandlungen mit Brüssel an und dass der Zuzug von EU-Bürgern nach Großbritannien begrenzt wird. Für das Referendum empfiehlt Cameron den Briten, für den Verbleib in der EU zu stimmen.

Juni 2016

Die Briten stimmen am 23. Juni 2016 über die EU-Mitgliedschaft ab, 52 Prozent sind für den Austritt, 48 Prozent für den Verbleib. David Cameron kündigt daraufhin seinen Rücktritt an.

Juli 2016

Die Konservativen wählen am 13. Juli 2016 die bisherige Innenministerin Theresa May zur Vorsitzenden und neuen Regierungschefin. Für den Brexit gibt es keine Pläne, niemand in der Regierung hat mit dem Abstimmungsergebnis gerechnet.

März 2017

Theresa May schickt am 29. März 2017 den offiziellen Kündigungsbrief nach Brüssel. Damit beginnt jetzt die zweijährige Frist für die Austrittsverhandlungen.

Juni 2017

Nach vorgezogenen Neuwahlen verlieren die Konservativen am 8. Juni 2017 im Parlament die absolute Mehrheit. Theresa May macht weiter, die DUP - die Partei der nordirischen Protestanten - verspricht, sie zu unterstützen. Am 19. Juni beginnen die Brexit-Verhandlungen in Brüssel.

November 2018

Der Europäische Rat billigt am 25. November 2018 nach langem Hin und Her das Austrittsabkommen mit Großbritannien.

Januar 2019

Am 15. Januar 2019 soll das britische Unterhaus die beiden Brexit-Abkommen billigen. Theresa May hatte bereits im Dezember eine Niederlage befürchtet – und bekommt sie auch. Das Abkommen wird mit 432 Nein zu 202 Ja-Stimmen abgelehnt.

März 2019

Am 27. März 2019 gibt es nicht-bindende Probeabstimmungen im britischen Parlament. Mit den acht Vorschlägen soll ermittelt werden, wofür es überhaupt eine Mehrheit gibt. Das ursprüngliche Brexit-Datum, der 29. März, wird ausgesetzt.

April 2019

Theresa May möchte auf dem EU-Sondergipfel noch einmal um die Zustimmung zu einer Fristverschiebung bitten. Bei einer Ablehnung der EU-27 wird das Vereinigte Königreich am 12. April aus der EU ausscheiden.

(Quelle: tagesschau.de)