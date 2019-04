- Vogelsänger: Kein Patentrezept für Klimaschäden in der Landwirtschaft

In Zukunft sind mehr Wetterextreme zu erwarten: Häufigere Trockenphasen und extreme Niederschläge. Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger macht sich darüber "große Sorgen" - aber zeigt auch auf, wie der Klimawandel in der Landwirtschaft finanziell und symptomatisch abgefedert werden kann.

Zusammen mit dem Bund hätte Brandenburg ein großes Hilfspaket geschnürt, das am Mittwoch noch einmal aufgestockt wird. Dies sei ein klares Signal an die Landwirtschaft, dass man helfen wolle, so Vogelsänger. So sollen Bewässerungsmaßnahmen finanziell zusätzlich gefördert werden. "Eines ist klar: Jeder Landwirt muss das auch selbst entscheiden, ob er diese Möglichkeiten annimmt", sagte der SPD-Politiker. Ländlicher Raum brauche die Landwirtschaft, deshalb ist die Hilfe von Bund und Ländern auch richtig.



Als "Dauer-Krisenfonds" für Klimaschäden solle die steuerfreie Risikoausgleichsrücklage im Bundesrat vorangetrieben werden. So sollen in guten Jahren Rücklagen gebildet werden, aber dies gehe nicht "von heute auf morgen", so Vogelsänger. Zunächst müssten Hilfspakete das Nötigste tun.



Forschung und neue Verfahren für Landwirtschaft

Auf europaweiter Ebene sollen neue Forschung und Verfahren dabei helfen, die Landwirtschaft den veränderten Klimabedingungen anzupassen. Für die Landwirte selbst gebe es "kein Patentrezept", wie er seinen Bestand den klimatischen Bedingungen anpasse. Ebenso sei nicht jeder Landwirt in der Region gleich stark von extremem Wetterlagen betroffen. "Es geht nicht nur um den Schadensausgleich, sondern auch darum, dass weiterhin in die Landwirtschaft investiert werden kann", sagte der Landwirtschaftsminister.



Die Szenarien rund um den Klimawandel machten ihm "große Sorgen" und er nehme sie "sehr ernst". Jeder könne aber durch Energie- und Ressourcenschonung auch selbst etwas gegen den Klimawandel tun, so Vogelsänger.