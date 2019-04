- Bullmann: Katz-und-Maus-Spiel muss ein Ende haben

Premierministerin Theresa May will auf dem EU-Sondergipfel am Mittwochabend einen Aufschub für den Brexit erreichen. Dem stimmt auch Udo Bullmann zu - und hofft persönlich auf eine erneute Volksabstimmung. Er ist Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament und Spitzenkandidat der SPD für die Europawahlen 2019.



Man sollte den Briten einen Aufschub gewähren, weil sonst der harte Brexit drohe und das wäre "die Oberkatastrophe für die Briten, aber auch für uns auf dem Kontinent", so Bullmann. Doch das "Katz-und-Maus-Spiel" im Vereinigten Königreich müsse ein Ende haben - es müsse Rechtssicherheit hergestellt werden.



Britische Konservative am Ende?

Persönlich hofft er, dass erneut das Volk befragt wird - in Form von Neuwahlen oder eines zweiten Referendums über den EU-Austritt. Die Teilnahme der Briten an der Europawahl sieht Bullmann gelassen. Die Wahl sei ein Bürgerrecht, andernfalls könne jede Britin und jeder Brite vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Großbritannien solle aber in der Übergangszeit keine Entscheidungen mehr für die EU mit beeinflussen, so der SPD-Politiker.



Als Ursache für die politische Hängepartie sieht er innerparteiliche Probleme in Großbritannien. "Das ganze Brexit-Theater hat sehr viel damit zu tun, dass die britischen Konservativen am Ende sind. Dass sie schon ins Referendum gestolpert sind als kaputte Partei, die nicht weiß, wo sie hin will." Er glaube, die britischen Torys hätten "abgewirtschaftet" - Bullmann sehe keine Zukunft für diese Partei in Großbritannien.

Die Probleme von heute lassen sich nur gemeinsam lösen, so der Politiker. Auch wirtschaftlich hätte Großbritannienn alleine keine Chance.