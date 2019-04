rbb/ Klaus Dieter Freiberg Bild: rbb/ Klaus Dieter Freiberg

Di 09.04.2019 | 09:45 | Interviews

- Habeck verteidigt Äußerungen zu Enteignungen

Seit dem Start des Berliner Volksbegehrens zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen ringen die Parteien um Positionen zu dem Thema. Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, sieht Enteignungen in Notlagen als möglich an. Denn gerade in großen Städten ist die Wohnungsnot groß - so eine seiner Lösung im Inforadio-Gespräch.