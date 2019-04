dpa Bild: dpa

Di 09.04.2019

- Neuer Brexittermin: Theresa May in Berlin

Kurz vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit geht die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag auf Reisen. Erst besucht sie Angela Merkel, danach den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Beide will May um Unterstützung und um eine Verlängerung der britischen Austrittsfrist bis zum 30. Juni bitten. Wir haben über die Perspektiven der Gespräche mit Korrespondent Thorsten Huhn gesprochen.