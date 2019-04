Christian Ohde/imago Bild: Christian Ohde/imago

Di 09.04.2019 | 13:05 | Interviews

- Chinas Markt frustriert europäische Unternehmen

Der chinesische Premierminister Li Keqiang nimmt am Dienstag am EU-China-Gipfel teil. Doch die Stimmung ist angespannt. Chinesische Firmen bewegten sich völlig frei im europäischen Markt, sagt Jörg Wuttke, ehemaliger Präsident der europäisch-chinesischen Handelskammer. Umgekehrt versuche China Konkurrenten aus seinem Markt herauszuhalten - so lange bis eigene Firmen global unanfechtbar seien.