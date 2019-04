imago/Xinhua Bild: imago/Xinhua

- Was will China in Europa?

Der chinesische Premierminister Li Keqiang trifft am Dienstag EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Brüssel. Bei den Spitzengesprächen geht es für die Europäer vor allem darum, China zu einem Verzicht auf unfaire Wettbewerbspraktiken zu bewegen. China hatte zuletzt seine "Made in China 2025"-Initiative vorgestellt: Ziel ist es, in zehn Schlüsseltechnologien Weltmarktführer zu werden. Mehr berichtet Korrespondent Axel Dorloff.