imago/Christian Ditsch Bild: imago/Christian Ditsch

Mo 08.04.2019 | 15:05 | Interviews

- CDU-Politiker Dregger: "Enteignung ist der falsche Weg"

Die Sorge, seine Wohnung schon bald nicht mehr bezahlen zu können, treibt immer mehr Menschen um. Vor allem in Großstädten. Am Samstag waren deutschlandweit Zehntausende auf den Straßen und in Berlin ist ein Volksbegehren für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen angelaufen. Der Fraktionschef der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, will privaten Bauunternehmern Freiräume lassen.