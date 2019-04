ZB Bild: ZB

Mo 08.04.2019 | 09:45 | Interviews

- Games und Tech - noch immer eine Männerdomäne?

Am Montag beginnt die gamesweekberlin - parallel findet am Mittwoch das Event "Womenize" statt, das gezielt Mädchen und Frauen für die Game- und Tech-Branche begeistern soll. Frauen in der Gaming-Branche seien immer noch nicht paritätisch vertreten, sagt Lena Alter von der Event- und Markenbildungsagentur Booster Space.

Das Verhältnis unter den Spieleentwicklern sei noch immer recht unausgeglichen, sagte Alter. Aber man befände sich langsam auf dem Weg hin zu einem Gleichgewicht.



Die Unterscheidung, ob ein Spiel sich an Männer oder Frauen richte oder eine bestimmte geschlechterspezifische Perspektive einnähme, bejaht sie nicht. "Das Spiel an sich interessiert einen, wenn es gut gemacht ist. Wenn's gut gemacht ist, wenn's eine gute Story hat." Sie nähme eher eine Unterscheidung zwischen casual gamer und hardcore gamer, also Gelegenheitsspielern und Intesivspielern, wahr. Hier gäbe es aus Sicht von Alter keine klassische Männer-Frauen-Unterscheidungen mehr.



Das Event WOMENIZE! soll für die Teilnehmenden eine Plattform sein für Frauen in der Games-Branche. Neben klassischen Workshops gäbe es auch Vorträge und die Möglichkeit zum Networken.

