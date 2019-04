ap Bild: ap

Mo 08.04.2019 | 06:45 | Interviews

- Spieleexperte: Gaming ist vollentwickelte Wachstumsbranche

Am Montag beginnt die gamesweek in Berlin. Das hartnäckigste Vorurteil über die Spielebranche: Es geht nur ums Daddeln. Dabei hat sie längst wichtigen Einfluss auf die Gesundheits- oder Automobilbranche. Prof. Lutz Anderie hat für verschiedene Spielehersteller gearbeitet und ist an der Frankfurt University für angewandte Wissenschaften tätig. Er befürchtet: Deutschland könnte den Anschluss verlieren.