- Lompscher verteidigt Unterstützung von Enteignungen

Die Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher hat ihre Unterstützung für das Volksbegehren verteidigt, das sich für eine Enteignung großer Wohnungsunternehmen einsetzt. Im Inforadio-Gespräch sagt die Linken-Politikerin, wenn Wohnungen nur dazu betrieben würden, maximalen Gewinn zu erwirtschaften, sei das kein Beitrag zur Lösung der Wohnungsfrage. Wer Wohnungen baue und bewirtschafte, müsse sich auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung klar sein.

Ab Samstag werden in Berlin Unterschriften für das Vorhaben gesammelt, Firmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu enteignen und zu entschädigen. Am Samstagmittag findet in Berlin eine Großdemonstration gegen steigende Mieten statt. Die Veranstalter erwarten mindestens 6.000 Teilnehmer.