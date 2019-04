- Gewerkschaftssprecher: Richtiger und guter Schritt nach vorne

Anfang der Woche haben die BVG-Mitarbeiter noch gestreikt, am Freitag gibt es bereits die Einigung zwischen den Gewerkschaften und der BVG. Die Mitarbeiter bekommen rückwirkend zum 1. Januar mehr Geld. Außerdem werden einige Jobs in der Gehaltstabelle finanziell besser gestellt. Der Sprecher der Gewerkschaft ver.di, Andreas Splanemann, zeigt sich sehr zufrieden damit.

Es sei ein "sehr guter" Abschluss, so Splanemann, der sich sehen lassen könne. Die Beschäftigten der BVG profitieren von einer Entgelterhöhung, mindestens 350 Euro pro Monat. Das sei eine Verbesserung vor allem für die unteren Entgeltgruppen. Auch Umstrukturierungen in der Beschäftigtentabelle sorgten für finanzielle Zuwächse. "Das ist ein richtiger und guter Schritt nach vorne", sagte der Gewerkschaftssprecher. Zwischen dem Vorangebot und der jetzigen Einigung lägen rund zehn Millionen Euro, auch deren Verteilung sei nun gleichmäßiger. Dies sei notwendig, um in Zukunft Personal gewinnen zu können, so Splanemann.



Mehr Geld, aber gleiche Arbeitszeit

Die Verkürzung der Ruhezeiten von elf auf zehn Stunden sei ebenfalls vom Tisch. Doch die Arbeitszeitverkürzung auf 36,5 Stunden pro Woche sei in dieser Tarifrunde zurückgestellt worden. Sie soll in anderthalb Jahren, wenn der Manteltarifvertrag neu verhandelt wird, "möglicherweise wieder Thema sein." Die Entgelterhöhung hätte Vorrang vor der Arbeitszeit gehabt, so Splanemann. Einzelne Beschäftigte könnten jedoch freiwillig in Teilzeit gehen.



Die Finanzierung der Mehrkosten sei noch unklar. Die BVG hätte in der Vergangenheit auf Fahrpreiserhöhungen und damit auch auf Einnahmen verzichtet. Aber: Wenn die BVG kein Personal gewinne könne, nütze das Sparen auch nichts, so Splanemann.