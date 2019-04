- Leergefischt: Deutscher Fisch für 2019 aufgebraucht

Am Freitag findet zum ersten Mal der "End of Fish Day" statt. Aufgerufen wurde er von Brot für die Welt, Slow Food Deutschland und Fair Oceans. An diesem Tag hat Deutschland seine Fische und Meeresfrüchte aufgegessen. Grund seien der übermäßige Fischkonsum und politische Ignoranz, sagt Francisco Marí von Brot für die Welt.

Der Tag bezeichnet jenen Tag, an dem Deutschland rein rechnerisch die letzten unter deutscher Flagge gefangenen oder in Aquakultur erzeugten Fische und Meeresfrüchte aufgegessen hat. Im Klartext: Wir konsumieren mehr Fische als unsere Meere hergeben.



Einmal in der Woche Fisch sei bereits zu viel für die derzeitigen Bestände, sagt Marí. Vor allem, wenn man den Fisch nachhaltig und aus deutschen Gewässern beziehe. Für 2019 sind die Bestände nun bereits am 5. April leergefischt.



Hauptgrund für den Überkonsum ist, dass wir es uns leisten können, von der ganzen Welt Fisch zu importieren. Chinesische und spanische Flotten fischen für den deutschen Markt, der als einer der wichtigsten in Europa gilt. Menschen in den Fanggebieten hingegen könnten sich den Fisch vor ihrer Haustür nicht mehr leisten, da der europäische Markt die Preise hochtreibt, so Marí weiter.



Wissenschaftliche Empfehlungen ignoriert

Außerdem würde sich nicht an die wissenschaftlichen Empfehlungen zur Fangquote gehalten. Bundesregierung und EU würden die Empfehlungen immer wieder überschreiten. Die Folgen: Meere und Fische erholen sich nicht oder die Fische verlieren an Größe, da sie vor der Geschlechtsreife gefischt werden. So entstehen auch keine Nachkommen, die den Bestand halten könnten.



Verzicht sei eine sinnvolle Lösung, so Marí. Shrimps aus Übersee hält er für überflüssig, vor allem, wenn es mit Nordseekrabben ein deutsches Angebot gibt. Der Lachs aus Aquakulturen - einer der Lieblingsfische der Deutschen - verbraucht selbst Fisch als Nahrungsmittel in Form von Fischmehl. Dieses würde meist nicht nachhaltig hergestellt, die verarbeiteten Tieren fehlten auf den Märkten und Tellern der Menschen in den Fanggebieten.

Eine gute Alternative sei beispielsweise die Forelle oder die größere Beachtung von nachhaltigen Standards beim Fischkauf.