- EKBO-Präses: "Gereifte Persönlichkeit mit festem Glauben"

Im Herbst verabschiedet sich der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) Markus Dröge in den Ruhestand. Am Freitagnachmittag soll seine Nachfolge geklärt werden. Präses Sigrund Neuwerth von der EKBO setzt auf drei starke Persönlichkeiten - eine Frau und zwei Männer.



Der oder die zukünftige Bischof oder Bischöfin muss zunächst einmal ordinierter Theologe sein, so Neuwerth. "Wir brauchen einen Menschen mit hoher Integrationskraft, der die Kirche auch zusammenhalten kann." Teamfähig sollte er oder sie sein. Politische Sensiblität mitbringen, denn der Bischof oder die Bischöfin vertreten die EKBO in der Öffentlichkeit, beispielsweise auch bei Fragen der Flüchtlingssituation oder im interreligiösen Dialog, so die Präses: "Unterm Strich zählt aber, dass es eine gereifte Persöbnlichkeit ist, mit festem Glaubem, die auch ausstrahlt und der man abspürt, was sie in die Welt tragen will."



Die Themen des Evangeliums müssten glaubwürdig für die heutige Zeit aufbereitet werden. Dazu mische sich die evangelische Kirche in den öffentlichen dialog ein, denn schließlich gebe es auch im Alltag Themen, die sich aus einem biblischem Auftrag ableiten ließen, so Neuwerth. Sei es die Bewahrung der Schöpfung durch Beiträge für den Umweltschutz oder ein Tempolimit; sei es die Würde des Menschen zu bewahren bei Fragen über Mindestlohn oder Arbeitsbedingungen. "Wir rufen dazu auf, dass diese Grundwerte in allen normalen Lebensvollzügen geachtet werden."