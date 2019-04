dpa Bild: dpa

Do 04.04.2019 | 15:45 | Interviews

- BGH: Sportlehrerinnen und Lehrer müssen Erste Hilfe leisten können

Sportlehrerinnen und -lehrer müssen im Notfall im Unterricht Erste Hilfe leisten können - das hat der BGH in Karlsruhe heute entschieden. Es ging um einen Fall in Hessen, bei dem ein Schüler schwere Hirnschäden erlitt, die durch das Eingeifen einer Lehrerin hätten verhindert werden können. Birgit Koch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hessen sieht jetzt die Arbeitgeber und Länder in der Pflicht, für entsprechende Ausbildungen zu sorgen.