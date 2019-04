- Angela Merkel auf Kurbesuch in Irland

Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Donnerstag nach Irland. Sie will sich auf Einladung von Premierminister Leo Varadkar vor Ort ein Bild machen - denn nach dem EU-Austritt soll eine feste Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden. Irland gebe sich bislang entgegenkommend und flexibel, sagte der Journalist Martin Alioth, der 1984 nach Irland ausgewandert ist.



Es werde beim Treffen am Donnerstag natürlich um die Verhandlungspositionen der EU-27 gehen, sagte Alioth. Denn im Zusammenhang mit dem Brexit gehe es auch um die Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland, die bisher unsichtbar "nicht einmal als Narbe erkennbar" in der Landschaft liege, so der Journalist. Es sei die erklärte Haltung der irischen Regierung, dass es bisher keine Vorbereitungen für eine harte Grenze gebe. Doch es werden Stimmen - unter anderem von Angela Merkel - lauter, dass dies auf Dauer nicht möglich sei. Denn es gehe vor allem auch darum, dass der EU-Binnemarkt durch eine Grenze geschützt wird.



Im Falle eines ungeordneten Brexit rechnet die britische Armee derzeit mit Unruhen in Nordirland. Alioth sagte, diese Unruhen müssten nicht einmal von politischen Gruppen ausgehen, sondern es könnten einfach wütende Grenzanwohner sein.



Die Iren bevorzugten das EU-Abkommen mit Großbritannien vom November 2018. Dieses bedeute "Ruhe, klare Verhältnisse und eine unsichtbare Grenze", so Alioth. Mit diesem Abkommen würde sich "kaum etwas ändern". Doch jenes Abkommen wurde bisher dreimal vom britischen Parlament abgelehnt.



Der irische Premierminister Leo Varadkar hatte im Vorfeld angedeutet, dass er einer Vermeidung eines harten Brexit "flexibel" gegenüberstehe, dass er kein Exempel statuieren wolle. Varadkar will den Briten entgegenkommen.