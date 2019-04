- NATO-Mitarbeiterin: Mehr Geld für die Verteidigung nötig

Die NATO feiert den 70. Jahrestag ihrer Gründung. Nun gehe es darum, die beschlossenen Verteidigungsausgaben zu erhöhen, sagte Stefanie Babst im Inforadio. Sie leitet das strategische Analyse- und Planungsteam des NATO-Generalsekretärs.

"Am Ende ist ein Militärbündnis nur so stark oder so schwach, wie es seine Mitglieder erlauben. Dementsprechend gilt [...], dass wir mehr tun müssen", sagte Pabst. Die militärischen Fähigkeiten seien teilweise ungenügend, das betreffe strategische Transportkapazitäten, Flugzeuge und maritime Fähigkeiten. Auch in Zukunft sei Verteidigungsvorsorge transatlantisch nötig, sagte Babst angesichts des konfrontativen Kurses von US-Präsident Donald Trump gegenüber Bündnispartnern. "Von den Cybergefahren bis hin zur Terrorismusabwehr, von der Ausbildungshilfe für Staaten in Nordafrika bis hin zur Frage von Piraterie oder Migration. Warum sollten Staaten das allein in Angriff nehmen? Das können sie nicht."

HINTERGRUND: Die NATO - Militärbündnis im ständigen Wandel



Die Nato wurde am 4. April 1949 in Washington in Reaktion auf die als bedrohlich wahrgenommene Politik der kommunistischen Sowjetunion gegründet. Im Kalten Krieg sollte das Verteidigungsbündnis der östlichen Militärmacht ein abschreckendes Gegengewicht entgegensetzen und zu Frieden und Sicherheit beitragen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion nahm die Allianz dann zeitweise die Rolle einer Art Weltpolizei ein. So griff sie unter anderem in die Konflikte in Bosnien-Herzegowina, im Kosovo und in Libyen ein.

Grundlage der Zusammenarbeit in der Nato ist der sogenannte Nordatlantikvertrag. In ihm gibt es unter anderem den bekannten Artikel 5, nach dem ein bewaffneter Angriff auf ein Nato-Mitglied als Angriff gegen alle Mitglieder gewertet wird. Er wurde bislang erst einmal nach den islamistischen Anschlägen gegen die USA vom 11. September 2001 aktiviert. Dies führte dazu, dass Deutschland und zahlreiche andere Nato-Staaten sich am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al Kaida in Afghanistan beteiligten.

Gründungsmitglieder der Nato sind neben den USA und Kanada die europäischen Staaten Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Portugal. Es folgten 1952 Griechenland und die Türkei und dann im Jahr 1955 die Bundesrepublik Deutschland. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Pakts traten zahlreiche Mittel- und osteuropäische Länder bei, so dass die Nato mittlerweile 29 Mitglieder zählt. Jüngstes von ihnen ist der Balkanstaat Montenegro. Spätestens im kommenden Jahr soll als 30. Mitglied Nordmazedonien aufgenommen werden.



Seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts liegt der Schwerpunkt der Nato wieder auf Abschreckung und Verteidigung gegen Russland. Vor allem östliche Bündnispartner fühlen sich bedroht, seit Russland sich 2014 die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim einverleibte und mit der Unterstützung pro-russischer Separatisten in der Ukraine begann.

(Quelle: dpa)