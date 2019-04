- Bösebeck: Fachpersonal und Expertise für Organspende ausbauen

Aktuell stehen 360 Brandenburger und 460 Berliner auf den Wartelisten für ein neues Herz, eine Leber oder Niere. Auch das neue Transplantationsgesetz wird daran vorerst nicht viel ändern, ergab eine Umfrage von rbb24 Recherche unter den 85 Entnahmekliniken in Brandenburg und Berlin. Wo ist das Gesetz noch verbesserungswürdig? Darüber haben wir mit Dr. Detlef Bösebeck von der Deutschen Stiftung Organtransplantation gesprochen.



"Das Gesetz alleine wird nicht reichen, wenn wir nicht auf die Strukturen der Krankenhäuser Rücksicht nehmen", so Bösebeck. Er sei zuversichtlich für die Umsetzung, aber derzeit herrsche noch ein Mangel an Fachkräften vor. Nicht nur müssten erst einmal genügend Transplantationsbeauftragte vorhanden sein, die man für ihre Aufgaben freistellen könnte. Zudem müsse es die Möglichkeit geben, rund um die Uhr einen Herzkatheter in einem Krankenhaus durchzuführen - derzeit sei dies nicht überall möglich. Zentrale Entnahmeklinik sei "sehr gute Idee" In der Region Nordost lasse sich bisher ein unterschiedlich hohes Spenderaufkommen in den Krankenhäusern ausmachen. Es gehe jetzt darum, die besten Praxislösungen effizient arbeitender Krankenhäuser und ihrer Transplantationsbeauftragten bei Häusern anzusiedeln, die zwar auch einen Beauftragten, aber bisher kaum Organspenden hätten. Die Idee einer zentralen Entnahmeklinik findet Bösebeck "eine sehr gute Idee, weil es mehrere Probleme lösen würde." Organspenden seien selten, etwa ein bis zwei Entnahmen pro Jahr pro Haus - dadurch würde sich keine Expertise aufbauen. Das Bereithalten von Infrastruktur für seltene Fälle könnten sich nicht alle Krankenhäuser leisten. Zudem ist Organtransplantation ein sehr spezialisiertes medizinisches Gebiet, dass hohe Qualität erfordere. Mit einer Zentralisierung gäbe es eine Stärkung dieser Expertise und eine Entlastung in den Krankenhäusern.

Die Politik möchte die die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Organspende neu regeln. Ginge es nach dem Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, und dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, sollen die Bürger aufgrund des Mangels an Organspendern stärker in die Pflicht genommen werdne. Der Entwurf sieht eine doppelte Widerspruchslösung vor. Potenzielle Spender, die zu Lebzeiten eine Organentnahme nicht ausdrücklich abgelehnt haben, beziehungsweise einer Entnahme nicht aktiv zugestimmt haben, sollen so zu der lebensrettenden Organspende verpflichtet werden.



Eine Regelung, wie sie bereits auch von vielen europäischen Nachbarn praktiziert wird. Ein in Deutschland seit Jahren hoch umstrittenes, weil heikles ethisches Thema. Ein Überblick:



Als leuchtendes Beispiel für die Wirksamkeit der Widerspruchsregelung wird immer wieder Spanien angeführt: Das Land ist mit einer Quote von 46,9 Spendern auf eine Million Einwohner Weltmeister bei Organspendern. In Deutschland liegt die Rate bei 11,5 Spendern. Allerdings: Der Vergleich hinkt. Für den Staatsrechtler Wolfram

Höfling ist Spanien keinesfalls ein Vorbild. Er weist darauf hin, dass dort auch bei Patienten mit Herztod Organe entnommen werden. In Deutschland gilt der Hirntod als entscheidende Barriere für eine mögliche Organspende.

In Frankreich gilt die Widerspruchslösung. Jeder Mensch ist demnach Organspender, es sei denn, er widerspricht ausdrücklich. Das kann man etwa, in dem man sich in ein nationales Register einträgt oder seine Verwandten darüber informiert.



In Norwegen dürfen die Krankenhäuser hirntoten Menschen die Organe entnehmen, so sich diese oder Angehörige nicht zu Lebzeiten dagegen ausgesprochen haben. In der Praxis werden die Angehörigen vor der Entnahme gefragt.



In Schweden muss der Verstorbene in der Regel vor seinem Tod der Organspende zugestimmt haben. Nur wenn seine Einstellung dazu nicht bekannt ist, werden die Angehörigen gefragt. Die Angehörigen können aber nicht dem Willen des Verstorbenen widersprechen.



Auch in Dänemark gilt die Zustimmungslösung. Das heißt, die Organe können nur entnommen werden, wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten einer Organspende zugestimmt hat. Wenn sein Wille nicht bekannt ist, kann die Familie entscheiden.



Die Schweiz hat aktuell eine sehr vergleichbare Situation wie Deutschland. Jemand muss ausdrücklich einer Organspende zustimmen. Und auch die Angehörigen können dem Wunsch des Toten entsprechend Organe zur Spende freigeben. Allerdings sei in 60 Prozent der Fälle der Wunsch des Verstorbenen auch den Angehörigen unbekannt, was die Lage sehr erschwere, so der Direktor der Stiftung Swisstransplant, Franz Immer. Eine von Swisstransplant und der Schweizerischen Ärztevereinigung unterstützte Volksinitiative fordere die Widerspruchslösung. Eine Volksabstimmung sei 2021 zu erwarten.



In Österreich gilt die Widerspruchslösung.



Auch in Tschechien gilt die Widerspruchsregelung. Wer eine Organspende ablehnt, muss dies vor dem Tod schriftlich mit amtlich beglaubigter Unterschrift der Behörde für Gesundheitsinformation und Statistik (UZIS) mitteilen. Diese führt ein entsprechendes Register.



In Polen wird man ebenfalls nach dem Tod automatisch zum Organspender, wenn man nicht zu Lebzeiten widersprochen hat. Neben der Eintragung in einem zentralen Register genügt dazu auch eine schriftliche, unterschriebene Erklärung oder eine mündliche Willensbekundung vor zwei Zeugen.



In Belgien gilt seit über 30 Jahren die Widerspruchsregelung. Sie funktioniert nach dem Motto: Wer schweigt, stimmt zu. Demnach wird jeder belgische Staatsbürger beziehungsweise jeder Einwohner, der seit mindestens sechs Monaten im Land lebt, nach seinem Tod zum potenziellen Organspender - außer er oder sie hat zu Lebzeiten

ausdrücklich widersprochen. Im besten Fall registrieren Bürger ihren Willen zu Lebzeiten in einem Register. Laut einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums bitten die Ärzte vor Organentnahme allerdings die Familie um Zustimmung.



