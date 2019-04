- Mascolo: Passentzug ist Signal für harte staatliche Maßnahmen

Heute beschließt das Bundeskabinett, dass deutschen IS-Kämpfern die Staatsangehörigkeiten entzogen werden kann. Voraussetzung ist aber, dass sie neben dem deutschen noch einen anderen Pass haben. Der Beschluss soll nur für künftige Kämpfer gelten. Wir haben darüber mit Georg Mascolo gesprochen, er ist Leiter des Rechercheverbundes von NDR/ WDR und Süddeutscher Zeitung.

Die Diskussion um den Passentzug gäbe es im Grunde seit 2014/ 2015, so Mascolo. In Australien wurde ein entsprechendes Gesetz bereits 2015 verabschiedet - auch hier gilt es nur für jene, die neben der australischen eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen. Die USA haben wiederum in einzelnen Fällen Kämpfer zurückgenonmmen, allerdings waren die Teilnehmerzahlen der us-amerikanischen IS-Kämpfer deutlich geringer.



Die Frage betreffe nicht nur Deutschland. So beklagen beispielsweise die Kurden, dass sie mit tausenden Gefangenen, die teilweise aus Europa stammen, alleine gelassen würden. Denn praktisch weigerten sich alle Staaten, ihre Staatsangehörigen aus dem IS zurückzunehmen. Zudem stellen die gefangenen IS-Kämpfer eine Gefahr dar, denn viele seien weiterhin gewaltbereit.



Kinder der IS-Miliz aus Kampfgebiet zurückholen

Mascolo war vor einem knappen Jahr selbst in Syrien, beschreibt dort unterschiedliche Gruppen in den Reihen des selbsternannten Islamischen Staats. Die harmloseste Gruppe seien Kinder, viele von ihnen wurden von ihren Eltern als Säuglinge ins Krisengebiet verschleppt oder sind dort geboren worden. Aus Mascolos Sicht müssen diese Kinder zurück nach Deutschland geholt werden. Außerdem gäbe es eine Gruppe, die von sich sagt, "geläutert" zu sein - dies mag auch tatsächlich für einige zutreffen. Aber es gäbe auch Hardliner, die bis zum Ende kämpfen wollten. Von diesen gehe auch in Zukunft Gefahr aus, deswegen sollten sie verurteilt und inhaftiert werden.



Der Passentzug sei ein "klares Signal für harte staatliche Maßnahmen", so Mascolo. Es soll vor allem abschreckend wirken auf jene, die sich in Zukunft dem IS oder anderen terroristischen Gruppen anschließen wollen: "Damit stellt ihr euch außerhalb unserer Rechtsordnung. Damit könnt ihr keine deutschen Staatsbürger mehr sein."

Vollständiger Text zum Staatsangehörigkeitsgesetz (Stand 03. April 2019)