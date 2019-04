- CDU-Politiker: Terror-Mitgliedschaft hat Konsequenzen

Anfang März hat sich die Große Koalition darauf geeinigt, künftigen deutschen IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft zu entziehen - wenn bestimmte Bedingungen vorliegen. Doch: Ist das Problem damit gelöst? Das fragen wir Dr. Mathias Middelberg. Er ist innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.



Der Gesetzesentwurf helfe erst einmal nicht bei der Frage, was mit den aktuell inhaftierten IS-Kämpfern geschehen soll, so Middelberg. Es gäbe die Gesetzesinitiative bereits seit 2016, am Mittwoch beschließt das Bundeskabinett sie. Anwendung fände sie jedoch nur bei zukünftigen Fällen. Middelberg versteht den Entwurf damit als Signal an jene, die sich künftig einer terroristischen Gruppe anschließen wollen - dies würde dann Folgen haben, so der CDU-Politiker.



Die Hand bleibe zwar ausgestreckt: "Aber wenn jemand sich nachhaltig und endgültig gegen Deutschland stellt, gegen den Staat, dessen Staatsangehörigkeit er hat und beansprucht, dann müssen wir diese Möglichkeit haben, ihm diese Staatsangehörigkeit zu entziehen" Das sei ein Mindestmaß, um Wertschätzung gegenüber der eigenen Staatsangehörigkeit auszudrücken, so Middelberg.



Es sei aber auch möglich, dass den Kämpfern noch vor Ort der Prozess gemacht wird, beispielsweise war dies im Irak der Fall. Es sei nicht unüblich, dass deutsche Staatsangehörige, die Verbrechen im Ausland begehen, dort auch verurteilt werden. In jedem Fall eines deutschen IS-Kämpfers wäre eine Einzelprüfung vor der Rückkehr notwendig.