Bild: imago images / Martin Müller

Mi 03.04.2019 | 07:25 | Interviews

- Woidkes Bürgerdialoge - Wahlkampf oder nicht?

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke tritt seit Oktober immer wieder in den Dialog mit den Brandenburgerinnen und Brandenburgen - zuletzt am Dienstagabend in Eisenhüttenstadt. Die Opposition wirft Woidke vor, dabei unzulässigen Wahlkampf zu betreiben. Ist da etwas dran? Das fragen wir Mike Bischoff. Er ist seit Januar 2016 Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg.