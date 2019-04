- Landwirt: EU-Flächenförderung an ökologische Kriterien binden

Am Dienstag berät der Agrarausschuss im Europaparlament über die Reform der Subventionen für die europäische Landwirtschaft. Kleinere Betriebe sollen bei der Verteilung der Milliarden künftig stärker zum Zug kommen, die großen Betriebe wollen das System beibehalten. Thomas Waitz möchte die Flächenförderung an starke, ökologische Kriterien binden. Er ist Landwirt und österreichischer Grünen-Politiker.

Fast 60 Milliarden Euro sind im EU-Agrarposten vorhanden - aber nur ein kleiner Teil der Agrarsubventionen belohnt umweltfreundliches Wirtschaften.

Für kleinere Landwirte seien "ein paar Pflaster" vorbereitet, so Waitz. Am Dienstag sei angedacht, die ersten 20 bis 30 Hektar eines Betriebs höher zu fördern. Denn bisher seien an das Flächenbudget zu wenige Bedingungen geknüpft, so Waitz. Auch große Betriebe könnten sehr strenge und qualitativ sinnvolle Standards erreichen, beispielsweise mehr Biodiversität und umweltgerechte Produktion. Er halte es deswegen für "zentral, die Flächenförderung an starke ökologische Kriterien zu binden."



Zu viel Vieh auf zu wenig Fläche

Es würden Milliarden von der EU für den Klimaschutz ausgegeben, so Waitz. Aber gleichzeitig würde auch eine Landwirtschaftsform subventioniert, die den Klimawandel bestärkt und mitverursacht. Dabei hätte die Landwirtschaft die Möglichkeit, CO2 wieder im Boden zu binden. Dafür sieht Waitz den Einsatz öffentlicher Mittel auch gerechtfertigt.



Gegen Deutschland läuft derzeit wegen hoher Nitratwerte im Grundwasser ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. Für Österreich sei dies eher weit weg, denn das Land sei weniger auf eine starke industrielle Produktion ausgerichtet. Das Futter für Schweine käme beispielsweise größtenteils aus Österreich und würde nicht importiert. In Deutschland stehe zu viel Vieh auf zu wenig Fläche, so Waitz. Trägt man dann die Gülle auf der geringen Fläche aus, seien die Folgen ein Problem mit Nitrat. Ausgleichskosten beispielsweise für die Reinigung des Wassers in bestimmten Regionen trügen dann alle Verbraucher, ob sie Fleisch konsumierten oder nicht.