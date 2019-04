- Ukraine-Wahl: Vom TV-Star zum Präsidenten?

In der Ukraine könnte Schauspieler Wladimir Selenski Präsident werden. Viele halten ihn für ein Produkt des ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoiski, der schon lange zu den großen Strippenziehern in Kiew gehört. Ob Kolomoiski Selenski ins Rennen geschickt hat, lässt sich laut Prof. Gwendolyn Sasse vom ZOIS noch nicht sagen. Zumindest habe er aber für die große TV-Präsenz des Präsidentschaftskandidaten gesorgt.



Schluss mit lustig: Im Krisenland Ukraine könnte Komiker Wladimir Selenski bald das höchste Staatsamt übernehmen. Auch in anderen Ländern schafften Comedy-Stars den Sprung in die Politik.

MARJAN SAREC: Bevor Sarec (41) den Posten des slowenischen Ministerpräsidenten 2018 übernahm, übte er bereits auf der Bühne. Dort parodierte er den rechten Ex-Regierungschef des kleinen EU-Landes, Janez Jansa. In die Politik stieg er 2010 als linksliberaler Bürgermeister der Stadt Kamnik ein. 2017 erreichte er bei der Präsidentenwahl den zweiten Durchgang. 2018 schlüpfte Sarec mit einer Minderheitsregierung schließlich in die Rolle des Regierungschefs - diesmal in echt.



JIMMY MORALES: Der Fernsehstar aus Guatemala hat für seinen Job als Staatschef ebenfalls auf der Leinwand geprobt. In seinem letzten Film vor Amtsantritt 2015 wird die Figur durch Zufall in das höchste Staatsamt gewählt. Als politischer Außenseiter profitierte der Nationalist damals von der allgemeinen Politikverdrossenheit in dem armen mittelamerikanischen Land. Immer wieder ist der 50-Jährige seitdem ins Visier von Anti-Korruptions-Jägern geraten.



BEPPE GRILLO: Der italienische Kabarettist Grillo (70) machte sich im Fernsehen jahrelang über die Politik seines Landes lustig. 2009 gründete er die Fünf-Sterne-Bewegung mit. Mittlerweile stellt sie mit der rechten Lega die Regierung in Italien. Grillo war das prominenteste Gesicht und galt als Strippenzieher der Bewegung. Er kandidierte jedoch wegen einer Vorstrafe nicht für politische Ämter.



JÓN GNARR: Ein Eisbär für den Zoo und kostenlose Handtücher: Mit absurden Wahlversprechen angelte sich der Clown Gnarr 2010 den Bürgermeisterposten in Islands Hauptstadt Reykjavik. Die Isländer liebten ihn - auch weil er offen zugab, wenn er keine Ahnung hatte. Nach vier Jahren kandidierte der heute 52-Jährige nicht noch einmal und widmete sich wieder anderen Themen.

(Quelle: dpa)