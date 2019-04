In Spanien gibt es so viele Organspender wie sonst nirgendwo in Europa: 43 pro eine Million Einwohner. In Deutschland sind es gerade mal 10 Spender. Warum ist das so? Ein Grund sei die Widerspruchslösung, die auch hierzulande diskutiert wird, berichtet unser Madrid-Korresponten Marc Dugge. In Spanien werde erst einmal von jedem Menschen angenommen, dass er Organspender ist.