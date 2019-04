- BVG-Sprecherin: Arbeitszeitverkürzung nicht verhandelbar

Der Tarifkonflikt bei der BVG schwelt weiter - mit der Konsequenz, dass an diesem Montag schon zum dritten mal gestreikt wird. Diesmal trifft's die gesamte Bus- U-Bahn und Tramflotte der Berliner Verkehrsbetriebe. Den Gewerkschaftern geht das jüngste Angebot der Arbeitgeberseite nicht weit genug. BVG-Sprecherin Petra Nelken wünscht sich, dass ver.di "mitrechnen würde."

Das 90 Millionen Euro-Angebot der Arbeitgeber wären eine deutliche Zunahme im Portemonnaie der BVG-Beschäftigten, so Nelken. Es sei für sie unverständlich, warum ver.di trotzdem noch einmal zu einem Warnstreik aufgerufen hätte - zumal der Termin für weitere Verhandlungen am kommenden Donnerstag im Vorfeld feststand.



Keine Arbeitszeitverkürzung geplant

Nelken bejahte, dass im 90 Millionen Euro-Angebot die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung bereits enthalten seien. Bei einem Angebot ohne die Arbeitgeberkosten betrügen die Forderungen gut 150 Millionen Euro - pro Jahr. Dies sei eine "unglaubliche Summe", so Nelken, die ein Landesunternehmen mit nur zwei Geldquellen nicht einfach aufbringen könne.



Dass sehr unterschiedliche Beschäftigtengruppen von dem Angebot profitieren, bejahte Nelken ebenfalls. Wie man die 90 Millionen aufteile, lasse sich am Verhandlungstisch besprechen. Sie würde sich wünschen, dass "ver.di mitrechnet", was sich aus 90 Millionen Euro jährlich machen ließe.

Die Forderung nach einer Verkürzung der Arbeitszeit auf 36,5 Arbeitsstunden pro Woche sei "nicht verhandelbar", sagte die BVG-Sprecherin. Es bräuchte dazu über Nacht 500 Mitarbeiter mehr. Das wäre nicht leistbar, aber es gäbe das Angebot, die Arbeitszeit auf lange Sicht zu verkürzen.