- BVG-Warnstreik: Worum streiten die Gewerkschafter?

Neue Woche, neuer BVG-Warnstreik: Bereits zum dritten Mal machen die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe ernst und lassen die Arbeit ruhen. Der Tarifkonflikt eskaliert weiter und trifft an diesem Montag sowohl U-Bahnen als auch Trams und Busse. Was muss geschehen, um zu einer Tariflösung zu kommen? Das haben wir Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt gefragt.

Die 90 Millionen Euro, die die BVG den Beschäftigten angeboten hätte, kommt bei diesen nicht an, sagte Arndt im Inforadio. Konkret bedeutet dies: das Geld würde nur einzelne Berufsgruppen oder Teile einzelner Berufsgruppen besserstellen. Arndt könnte sich nicht erklären, warum die Gelder so ungleichmäßig verteilt würden.



Neuer Verhandlungstermin am Donnerstag

Der Druck in den Verhandlungen sei enorm hoch bei den Kolleginnen und Kollegen, denn der Tarifvertrag der BVG sei bundesweit einer der schlechtesten. Ein besserer Lohn würde auch mehr Personal anziehen, denn dies sei eines der Kernprobleme der BVG, so Arndt.

Bedeutet mehr Geld für das Personal teurere Tickets? Der Vorstand der BVG hätte es bereits in den vergangenen Jahren versäumt, mit dem Senat Absprachen einzuhalten - als Resulat wären die Fahrpreise andernfalls gestiegen. Dieses Problem jetzt auf dem Rücken des Personals auszutragen, findet Arndt nicht in Ordnung.



Der kommunale Arbeitgeberverband, der für die BVG verhandelt, hat für den kommenden Donnerstag einen neuen Termin angesetzt. Die Inhalte der Gespräche stünden noch nicht fest. ver.di sei weiterhin einigungs- und verhandlungswillig und "es liegt am Arbeitgeber, uns entgegenzukommen", so Verhandlungsführer Arndt.