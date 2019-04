- Was bringt der "Berliner Pakt für die Pflege"?

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat unterzeichnet an diesem Montag mit Vertretern der Pflegebranche und der Kassen sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern den "Berliner Pakt für die Pflege". Die Unterzeichnenden verpflichten sich damit zu konkreten Handlungsschritten in Ausbildung, Vergütung, Gesundheitsmanagement und Familienfreundlichkeit. Für Krankenpflegerin Sofie Weißflog ist die Vergütung dabei nicht das zentrale Thema.

Die drei Kernpunkte Vergütung, Familienfreundlichkeit und Ausbildung seien für sie erst einmal ein Anfang und die Hoffnung dazu, das sich etwas verändert, so Weißflog. Persönlich findet sie Ausbildung und Familienfreundlichkeit am wichgtigsten, denn sie arbeitet selbst im Krankenhaus. Mehr Personal durch Verbesserungen in der Ausbildung wären wünschenswert. Eine bessere Vergütung komme erst an dritter oder vierter Stelle für sie - dafür müssten aber die Rahmenbedingungen stimmen, sagte die Krankenpflegerin.



Notwendigkeit einer Pflegekammer

Denn noch gäbe es zu wenige Menschen, die eine Ausbildung im Gesundheitsbereich absolvierten. Der Job sei anstrengend und gehe mit Schichtarbeit einher, das mache den Beruf nicht besonders attraktiv. Das gesamte Jobangebot hätte sich zudem in den letzten zehn bis 20 Jahren verändert und dadurch sei der Beruf nicht attraktiver geworden.



Den Gesundheitsarbeitern fehle ein zentrales Sprachrohr - eine Pflegekammer wäre aus ihrer Sicht eine Lösung. Sie hofft vor allem auf eine praktische Umsetzung des Pflegepaktes, beispielsweise die Erhöhung der Praxisanleitungen von Auszubildenden.