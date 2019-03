- Wegner: Stadt gestalten statt Mangel verwalten

Die Querelen um den Vorsitz der Berliner CDU sind vorerst Vergangenheit: Landeschefin Monika Grütters verzichtet im Mai auf eine erneute Kandidatur und macht damit den Weg frei für Kai Wegner. In Umfragen stagniert die Berliner CDU seit Jahren und hat derzeit keine realistische Machtoption. Wegner setzt auf die Themen Wohnungsmarkt und Bildung.

Die CDU müsse lauter werden, so Wegner. "Die Menschen müssen wissen, wofür wir stehen." Seine Partei müsse eine Angebot machen für die Stadt, die den rot-rot-grünen Senat ablöse, denn dieser, so Wegner, "tut dieser Stadt nicht gut."

Die Berliner CDU möchte eine liberale Großstadtpartei sein, aber auch "Heimat für konservative Wähler".Er sehe als wichtige Themen die Mietpreise in Berlin, Altersarmut und die Qualität der Bildung für Kinder.



Allein das Thema Mieten sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Er sehe Enteignungen, wie sie am Samstag im Landesparteitag diskutiert werden, nicht als geeignete Antwort. Diese änderten nur den Namen des Besitzers - die CDU wolle hingegen, dass mehr Menschen ein Wohnungsangebot durch Neubau hätten. Bei den Kitaplätzen kritisierte er die Kostenlos-Haltung des Senats - viel eher solle die Qualität der Kitabetreuung steigen.



"In Berlin wird von diesem Senat meist nur der Mangel verwaltet, und ich möchte, dass wir die Stadt gestalten."