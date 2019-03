- Gaebler: Enteignungen lösen nicht die Wohnprobleme

Während die Berliner SPD in Meinungsumfragen zuletzt auf Platz vier herabstürzte, droht die "Enteignungsdebatte" der Regierungspartei noch mehr Schaden zuzufügen: die Jusos unterstützen die anstehende Volksinitiative, Parteichef Michael Müller ist dagegen. An diesem Wochenende trifft sich die SPD zu ihrem Landesparteitag. Eine Entscheidung zum Thema Enteignung erwartet Christian Gaebler (SPD), Chef der Senatskanzlei, jedoch nicht.





Gaebler erwartet am Samstag einen Parteitag mit intensiven Diskussionen - aber am Ende stünden dann gute Entscheidungen. Zum Thema der Enteignungen sagte er: Die SPD müsse sich natürlich mit den Sorgen der Menschen um ihre Wohnungen auseinandersetzen und auch schauen, wie sich die soziale Verantwortung der Eigentümer durchsetzen ließe. Es gäbe dafür aber auch andere Möglichkeiten, den Mietern schnell zu helfen, so Gaebler. Beispielsweise sei die Kampagne "Bauen, Kaufen, Deckeln" der schneller wirkende und breiter aufgestellte Weg. Aber dies sei nur ein Baustein von vielen. Eine Entscheidung dazu erwartet er am Samstag nicht.



Bezüglich des Antrags auf ein Volksbegehren zur Enteignung sagte Gaebler, er sehe dadurch keine schnellen Effekte, sondern eher "jahrzehntelange Streitigkeiten". Das Mietengesetz mit der Mietendeckelung würde hier schneller greifen.



Die Frage nach der Enteignung "löst nicht die Probleme, die wir am Wohnungsmarkt und die wir gerade bei den Mieten haben." Weitere Themen die heute diskutiert würden seien der Zukunftspakt Verwaltung, Europa sowie mehr Lehrkräfte für steigende Schülerzahlen in Berlin.