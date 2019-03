dpa Bild: dpa

- Große Sympathie und Begeisterung für Greta in Berlin

Seit mehr als einem halben Jahr geht die Schwedin Greta Thunberg freitags nicht mehr in die Schule, sondern demonstriert für eine bessere Klimaschutzpolitik. An diesem Freitag hat sie in Berlin auf der "FridaysForFuture"-Demonstration gesprochen. "Keine zwei Minuten hat ihr Statement gedauert - und sie hat ihre These wiederholt: Wir müssen unsere Komfortzone verlassen", fasst Inforadio-Reporterin Annette Miersch zusammen.