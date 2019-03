- Grütters verzichtet auf Kandidatur für CDU-Vorsitz

Die Führungsfrage hat in den vergangenen Wochen die Berliner CDU aufgerieben, nachdem der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner seine Gegenkandidatur für den Vorsitz ankündigte. Jetzt zieht die amtierende CDU-Landeschefin offenbar ihre Konsequenzen: Monika Grütters will nach rbb-Informationen nicht erneut für das Amt der Vorsitzenden kandidieren - und überlässt damit Wegner das Feld. Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel weiß mehr.

Der Machtkampf in der Berliner CDU ist voll im Gange: Am Freitag erklärte der CDU-Vize Kai Wegner, dass er Landesvorsitzender werden möchte. Doch die derzeitige Amtsträgerin Monika Grütters, Kulturstaatsministerin, gibt sich kämpferisch. Das CDU-Fraktionsmitglied Christian Gräff räumt im Inforadio Grütters "sehr gute Chancen" ein, würde aber gerne beide in führenden Positionen sehen.

Sie werde auf dem Parteitag am 18. Mai nicht mehr kandidieren, erfuhr der rbb aus ihrem Umfeld. Damit macht die 57-Jährige den Weg frei für ihren Herausforderer Kai Wegner. Der 46-jährige Bundestagsabgeordnete hatte in der Vorwoche überraschend seine Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt.



Grütters, die in der Bundesregierung Kulturstaatsministerin ist, hatte den Parteivorsitz erst Ende 2016 nach einer schweren Niederlage der CDU bei der Abgeordnetenhauswahl übernommen. Nachdem Wegners Kandidatur bekannt wurde, hatte sie zunächst deutlich gemacht, dass sie das Feld nicht kampflos räumen wolle. Nach Gesprächen auch zwischen ihr und Wegner scheint nun aber klar zu sein, dass sie in der Partei keine Mehrheiten mehr für ihren Kurs sieht. Ihr Rückzug sei mit Wegner abgesprochen, hat Thorsten Gabriel aus Parteikreisen erfahren.