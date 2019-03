dpa/PA Wire Bild: dpa/PA Wire

Fr 29.03.2019 | 16:05 | Interviews

- Unterhaus sagt erneut "No!" - der harte Brexit rückt näher

Das britische Parlament hat den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag am Freitag erneut abgelehnt. Nun droht dem Land entweder ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexits mit einer Teilnahme an der Europawahl Ende Mai. May wolle trotzdem an einem geordneten Brexit arbeiten, berichtet unser Korrespondent Thomas Spickhofen.



tagesschau.de NDR Niederlage im Unterhaus - May scheitert erneut mit Brexit-Deal Die britische Premierministerin May hat auch im dritten Anlauf keine Zustimmung für ihr Brexit-Abkommen erhalten. Zur Abstimmung vorgelegen hatte nur der Austrittsvertrag, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen.

344 Abgeordnete stimmten am Freitag im Londoner Unterhaus gegen das Abkommen, 286 dafür. Damit rückt ein ungeregelter Brexit des Landes am 12. April mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen näher. EU-Ratspräsident Donald Tusk setzte umgehend einen EU-Gipfel für den 10. April an.



Die Abgeordneten hatten dem von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Vertragswerk zuvor bereits zwei Mal die Zustimmung verweigert. Die von May ebenfalls mit Brüssel vereinbarte Erklärung zur Beziehung beider Seiten nach dem Austritt stand nicht zur Abstimmung.



Genau vor zwei Jahren meldete May den Ausstieg aus der EU offiziell an, die Frist wäre an sich am heutigen Freitag verstrichen. Auf einem EU-Gipfel vorige Woche ist dem Vereinigten Königreich aber noch eine Verlängerung gewährt worden.

"Mini-Deals sind keine Option"