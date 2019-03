imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 29.03.2019 | 07:05 | Interviews

- Don't mention the Brexit!

Eigentlich wollten die Briten am Freitag die EU verlassen. Eigentlich. Doch bisher sind sie noch Mitglied. Abstimmungen werden verschoben, Angebote abgelehnt. So richtig weiß keiner mehr, was das britische Parlament wirklich will. Darf man darüber lachen? Das fragen wir den deutschen Comedian Christian Schulte-Loh, der seit 2009 auch in Großbritannien auf der Bühne steht.