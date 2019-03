- FDP-Politiker: "Mache mir Sorgen um Greta Thunberg"

Am Freitag und Samstag ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg in Berlin und Potsdam. Doch sie hat nicht nur Freunde, sondern auch Kritiker. Marco Buschmann ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Er lobte im Inforadio das Engagement der jungen Demonstranten, rief sie aber auch dazu auf, die Schule nicht dauerhaft zu schwänzen.

Es sei gutes Recht der Schüler, dass sie wirtschaftliche und politische Anstrengungen gegen den Klimawandel einfordern, so Buschmann. "Aber genauso ist das gute Recht der Gesellschaft, zu sagen: Ihr müsst irgendwann auch wieder auf die Schulbank zurück." Auf Dauer sei es kein Zustand, wenn man die Schule schwänzt - da habe auch das Klima nichts von, so der FDP-Politiker.

"Ich mache mir Sorgen, was diese Bewegung mit der Greta macht", betonte Buschmann. "Sie wird ja irgendwann wieder in den Alltag zurückkehren müssen und da werden jetzt so viele Hoffnungen, aber auch viel Wut […] auf das Mädchen projiziert, sodass ich mir manchmal die Frage stelle: Wie will die eigentlich wieder in ein normales Leben zurückkehren?"

Buschmann erklärte, um den Klimawandel zu bekämpfen seien nicht Gesetze und Verbote nötig, sondern neue Technologien. "Wir werden das nur […] in den Griff bekommen, indem wir Anreize setzen, dass pfiffige Ingenieure drüber nachdenken: Wie kriege ich da eine Technologie oder ein Produkt entwickelt, das mit weniger CO2 auskommt?" Und dann brauche man Anreize, dass sich so ein Produkt besser verkaufe, so der parlamentarische Geschäftsführer.