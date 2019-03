dpa/ Ruslan Tsarik Bild: dpa/ Ruslan Tsarik

Do 28.03.2019 | 15:45 | Interviews

- Die Situation der libyschen Flüchtlinge

Das Tankschiff "El Hiblu 1" fuhr nach Tripolis, aber die 108 Flüchtlinge, die man an Bord genommen hatte, wollten auf keinen Fall dorthin zurück. Es heißt, sie hätten den Kapitän gezwungen, nach Norden zu fahren. Die maltesische Marine hat das Schiff dann am Donnerstag in den Hafen von Valletta eskortiert. Sabine Rossi, Korrespondentin im Studio Kairo, beschreibt im Gespräch, was mit Flüchtlingen im Nachbarland Libyen passiert.