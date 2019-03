- Lühmann: Bund muss mehr Geld für Schienen ausgeben

Die Bahn kann sich über viele Fahrgäste freuen, aber dem Gewinn fährt sie hinterher. Für 2018 musste Bahnchef Richard Lutz heute einen Gewinneinbruch verkünden. Wir haben darüber mit Kirsten Lühmann gesprochen, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag und Mitglied des Aufsichtrats der Deutschen Bahn.



Lange sei bei der Schiene wenig getan worden, so Lühmann. Obwohl die Bahn bei Fahrgästen beliebt sei, hätte der Güterverkehr nachgelassen. Die Straßen hätten im Vergleich zur Güterlogistik aufgeholt. Bei der Bahn würde derzeit über einen neuen Vierjahresplan verhandelt, wie man die Schienen besser pflege könne. "Der Bund wird mehr Geld ausgeben müssen, um die Schienen in einen besseren Zustand zu bekommen", sagte das Aufsichtsratmitglied.



Eine konkrete Summe nannte Lühmann jedoch nicht - doch sie sieht es als notwendig an, dass für die Schienen Steuergelder eingesetzt werden. Investiert werden müsse auch in neue Züge und Lokomotiven sowie digitalisierte Sicherheitstechnik. Einen Teil dieser Investitionen können aus dem Verkauf der Bahn-Tochter Arriva gedeckt werden. Das Unternehmen ist ausschließlich im Ausland tätig.