- Hardorp: Ausschluss sei Einzelentscheidung gewesen

Eine Berliner Waldorfschule möchte ein Kind nicht aufnehmen, weil sein Vater für die AfD im Abgeordnetenhaus sitzt. Rechtlich sei die Entscheidung nicht zu beanstanden, heißt es aus der Senatsschulverwaltung. Warum hat die Schule die Aufnahme des Kindes abgelehnt? Es handele sich um einen Einzelfall, hat Detlef Hardorp gesagt. Er ist bildungspolitischen Sprecher der Waldorfschulen in Berlin-Brandenburg.

Hardorp beschreibt die Notwendigkeit, dass man bei 30 möglichen Schulplätzen und 140 Anmeldungen rechnerisch 110 Kinder ablehnen müsse. Waldorfschulen würden von Vereinen getragen, in denen hauptsächlich Eltern Mitglieder seien. Man wolle Eltern, die zur Pädagogik stehen, so dass es "vernünftig zusammengeht", sagte Hardorp. Jede Schule hätte die Wahl, welche Eltern welcher Kinder sie aufnehme. Es entstünden letzlich auch Wertegemeinschaften in den Schulen. Ob diese mit den Eltern des betroffenen Kindes für die Zeit der Schulpflicht tragen würde, habe die Schule angezweifelt - und dafür habe er Verständnis.



Das Kind habe einen Platz im Kindergarten der Waldorfschule erhalten, weil das Aufnahmeverfahren damals ein anderes gewesen war. Die Zusage zum Kitaplatz hätte der Vater bekommen, bevor bekannt gewesen war, dass er für die AfD kandidiert.



Es handele sich um eine Einzelentscheidung, so Hardorp - keine Grundsatzentscheidung.