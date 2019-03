- Stromnetz Berlin: "Ausfälle gibt es fast jeden Tag"

Ein eintägiger Stromausfall im Februar in Köpenick, kurz darauf blieb der Bahnhof Südkreuz dunkel: Schwächelt das Stromnetz Berlin? Nein, sagt Olaf Weidner, Pressesprecher von Stromnetz Berlin (Vattenfall). Durch die ungewöhnlichen Fälle in den vergangenen Wochen sei offenbar die Aufmerksamkeit für Stromausfälle gestiegen.

"Wir haben keine Häufung gegenüber den vergangenen Jahren", erklärte Weidner. Der Stromausfall in Köpenick sei extrem ungewöhnlich gewesen, was die Dauer und die Zahl der betroffenen Kunden angehe, so der Stromnetz-Sprecher. "Und seitdem wird offenbar jeder Stromausfall sehr argwöhnisch beäugt. […] Stromausfälle gab es auch schon vor Köpenick. Es gibt sie nahezu jeden Tag in der Stadt. Es hat nur bisher offenbar niemand wahrgenommen."

Dabei würden die Netzbetreiber seit Jahren Zahlen zu dem Thema veröffentlichen, etwa über die Bundesnetzagentur, sagte Weidner. Diese Zahlen zeigten, dass in Berlin jeder Haushalt pro Jahr durchschnittlich knapp 14 Minuten ohne Strom sei. Dieser Wert sei seit Jahren gleich geblieben.