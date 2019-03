- Luftfahrtexperte: "Es braucht mehr als Lippenbekenntnisse"

Der Sommer 2018 war geprägt durch viele Flugverspätungen. Schuld waren Streiks, Sicherheitspannen oder Insolvenzen. Darüber hinaus ist die Flugsicherung personell unterbesetzt, um viele Flughäfen steht es nicht zum Besten - Berlin ist da nur ein Beispiel. Am Donnerstag berät der Nationale Luftfahrtgipfel und wir wollten vom ARD-Luftfahrtexperten Michael Immel wissen: Droht im Sommer ein neues Flugchaos?

Die Lage sei nach wie vor schwierig und im Grunde wüssten das alle Beteiligten von Bund, Ländern und der Verkehrswirtschaft, so Immel. Denn die Maßnahmen, die im Herbst 2018 auf dem ersten Luftfahrtgipfel verabschiedet wurden, seien ja allesamt langfristige Maßnahmen - schnelle Änderungen wären also nicht in Sicht.

So fehlten bereits jetzt bei der Luftsicherung in Karlsruhe 140 Lotsen - dies bedeutet, es wird 2019 fünf Minuten Verspätung pro Flug geben. Konkreter: acht Millionene Flüge werden in diesem Sommer verspätet sein. "Das ist jetzt schon klar und daran wird der Gipfel auch nichts ändern können", so Immel.



Vor einigen Jahren wurden noch um die 200 Lotsen pro Jahr ausgebildet. In den letzten fünf Jahren waren es nur noch zwischen 38 bis 50 Personen. Dies reiche einfach nicht, so Immel. Das Problem gäbe es auch in anderen europäischen Staaten, man könne also nicht zusätzliche Fachkräfte nach Deutschland bringen.



Es hapert an verschiedenen Stellen

Große Fluglinien würden auf Ersatzflieger ausweichen, um Verspätungen aufzufangen - für kleinere Unternehmen wird dies nicht möglich sein. Es bliebe abzuwarten, ob diese Planung aufgehe.



Eine weitere Baustelle seien die Sicherheitskontrollen an großen Flughäfen wie Frankfurt am Main. Flughäfen wie Amsterdam oder London schafften etwa doppelt so viele Passagiere pro Stunde zu kontrollieren wie in Frankfurt. Es herrsche beim Personal eine Art Planwirtschaft vor, so Immel, die nicht an das Wachstum der Fluggastzahlen angepasst sei.