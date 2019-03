PA Wire Bild: PA Wire

- Unterhaus lehnt alle acht Brexit-Anträge ab

Am Mittwoch hat das britische Parlament über acht Varianten abgestimmt, wie der Austritt aus der EU gestaltet werden könnte. Ergebnis: Alle acht sind durchgefallen. Beim Brexit ist also weiterhin alles offen, doch für unseren London-Korrespondenten Jens-Peter Marquardt ist eines klar: Spätestens im Sommer wird Premierministerin Theresa May ihr Amt abgeben.