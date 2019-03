- Astronaut Reiter: "Am Willen zur Zusammenarbeit hat sich nichts geändert"

Alle wollen auf den Mond: China hat eine Sonde auf die Rückseite des Mondes geschickt, Indien will bald eine Mission zum Mond-Südpol starten. Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA will zusammen mit Russen und Amerikanern eine langfristige bemannte Mond-Mission vorbereiten - und 2024 wollen die USA wieder auf dem Mond landen. Wir haben darüber mit dem Astronauten und ESA-Koordinator Thomas Reiter gesprochen.

Die Raumfahrt der Amerikaner zum Mond sieht Reiter erst einmal positiv. Mittlerweile gehe es auch um mehr als um nur technologische Führung wie zu Zeiten des Kalten Krieges - nämlich um eine nachhaltige Erkundung des Mondes und das in internationaler Zusammenarbeit. Technisch realisierbar hält er den Flug zum Mond im Jahr 2024 allemal.



Es gäbe seit langem bereits entsprechende Abkommen zwischen NASA und ESA. "Am Willen zur Zusammenarbeit hat sich nichts geändert", so Reiter. Beispielsweise würde ein Antriebsmodul in Europa gebaut. Würde dies nicht von den Amerikanern abgenommen, würde das das Projekt um Jahre zurückwerfen. Die Partner verlassen sich hier aufeinander, dies wäre immer ein "roter Faden" gewesen, so Reiter.



Die NASA investiere das größte Budget ins Projekt Mondflug, da wäre es verständlich, so der Astronaut, dass man bei der ersten Mission nicht dabei sei. Zu einem späteren Zeitpunkt werde es aber Fluggegelegenheiten zum Mond für Europäer und die weiteren Partner des Projektes geben.