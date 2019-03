- Seenot-Aktivist: Jedes Boot weniger fehlt im Mittelmeer

Die Operaton "Sophia" gehört zu den europäischen Gemeinschaftsaktionen, die man als großen Erfolg werten könnte. Zehntausende Migranten wurden durch sie vor dem Ertrinken im Mittelmeer bewahrt. Doch jetzt wurde die Aktion eingestellt. Oliver Kulikowski ist bei Sea-Watch tätig, einer Organisation, die auf eigene Faust versucht, Menschen aus dem Meer zu retten. Er kritisiert das Ende von "Sophia".

Die Operation "Sophia" sei primär zur Bekämpfung der Schlepperkriminialität ausgelegt gewesen, so Kulikowski. Die Aufgaber der Operation "Sophia", Schlepperboote zu versenken, hätte aber in der Praxis dazu geführt, dass Schlepper immer schlechtere und seeuntauglichere Boote genutzt hätten. Dadurch wurden die Überfahrten nicht nur gefährlicher - sondern auch die Todeszahlen seien gestiegen. In den letzten Monaten sei "Sophia" kaum an Rettungen beteiligt gewesen. Selbst Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hätte sich beschwert, so Kulikowski, dass die Bundeswehr von der italienischen Regierung in Regionen geschickt wurde, in denen nicht so viele Flüchtlinge das Mittelmeer überqueren. "Jedes Boot weniger, das im Zweifelsfall retten würde, ist eines, das im Mittelmeer fehlt", sagte er.



Unübersichtliche Lage im Mittelmeer

Die Aktivitäten der Schleuser würden in Zukunft nur noch aus der Luft beobachtet. Zudem würde verstärkt auf die Finanzierung der lybischen Küstebnwache gesetzt. Kulikowski bezeichnet dies als "absurd", denn Mitglieder der Küstenwache wären selbst in Schlepperaktivitäten verwickelt.



Es sei immer schwieriger zu sagen, wie genau die Lage im Mittelmeer aussehe, da die EU die zivile Seenotrettung kriminalisiert habe, sagte Kulikowski. Dadurch würde auch zunehmend unklar, wie viele Menschen ertränken, wie viele Menschen zurück nach Libyen gebracht würden: "Es gibt einen Mangel an zivilen Augen im Mittelmeer."