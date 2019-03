imago/ Michael Weber Bild: imago/ Michael Weber

Mi 27.03.2019 | 06:45 | Interviews

- Psychologe: Ku'damm-Mordurteil wird Raser nicht abschrecken

Am Dienstag wurden die sogenannten Ku'damm-Raser wegen Mordes verurteilt. Sie hatten im Februar 2016 einen unbeteiligten Mann im Verlauf eines Autorennens getötet. Das Urteil wurde bereits zum zweiten Mal verhängt - doch was kommt davon in der Raser-Szene an? "Ich befürchte, das wird die Raser nicht abschrecken", befürchtet der Berliner Verkehrspsychologe Haiko Ackermann.